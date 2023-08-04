Se suma CANACO a rechazo de libros

SALTILLO, COAH.- Alejandro Pepi de la Peña, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Saltillo, expresó que la agrupación rechaza el contenido de los libros de texto gratuitos de la llamada Nueva Escuela Mexicana y que se entregarán a los alumnos de nivel básico por parte de la Secretaría de Educación Pública.

“Los contenidos elaborados por el Gobierno Federal violan los Artículos 113 y el 22 de la Ley General de Educación, porque no se cortó con la participación de expertos en los temas, padres de familia, especialistas, organizaciones sociales a los gobiernos estatales, que también debieron participar”, detalló el empresario.

Pepi de la Peña reiteró que la CANACO Saltillo reprueba de manera contundente los contenidos y la distribución de los libros en Coahuila y coinciden en que éstos tienen un tinte de politización, además de se pretende adoctrinar a los menores y anteponer las creencias a los conocimientos científicos, sin dejar de lado la casi eliminación de enseñanza matemática.

“Nos parece que no deben distribuirse ni utilizarse hasta que cumplan con los requisitos que marca el orden jurídico, porque tienen también múltiples errores y la educación en el país está en riesgo de retroceso con estos materiales”, finalizó el Presidente de la CANACO.