Seguirá STyPS como enlace de Coahuila y Federación

Saltillo Coah.- El secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida, dijo que seguirá como enlace del Gobierno de Coahuila y Gobierno Federal, y que el presidente Enrique Peña Nieto le ha encargado dar el apoyo al gobernador electo, Miguel Ángel Riquelme en los proyectos que se emprendan.

“Contará con todo el apoyo del Gobierno Federal, además a su servidor le han encargado ayudar y coadyuvar a que en el estado las cosas que el Gobierno Federal tiene que coordinar con el nivel de Gobierno Estatal, salgan bien como lo merecen los coahuilenses”, dijo.

Al referirse a Miguel Riquelme dijo que será un gran Gobernador, es un hombre con gran capacidad de lucha y articulación de ideas, además de gran temple. Sobre el gobernador Rubén Moreira, dijo que se cambió el rostro a Coahuila con ocho universidades nuevas y espacios para más de 50 mil nuevos alumnos.

“Los trabajos de cualquier político o servidor público se miden por resultados, y ahí están los resultados de Rubén Moreira, que recibió un Estado con enormes dificultades, sobre todo financieras, deja un Estado saneado en sus finanzas, saneado en materia de seguridad, con el más alto nivel de empleo de su historia”, dijo el Secretario del Trabajo.