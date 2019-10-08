Sensibiliza Coahuila la lucha contra el cáncer

Saltillo, Coah.- En continuidad con las diversas actividades llevadas a cabo por la Secretaría de Salud del Estado por el Mes de la Lucha Contra el Cáncer de la Mujer, este lunes 21 de octubre se realizará el magno evento de sensibilización “Lazo Rosa”, en Torreón.

De esta manera, el Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de Salud, efectuará este magno evento en la Plaza Mayor para conmemorar oficialmente la fecha de la sensibilización sobre el cáncer de mama en la mujer.

Con la participación de estudiantes de enfermería y medicina, sobrevivientes en la lucha contra el cáncer, grupos de autoayuda, asociaciones civiles, dependencias estatales y municipales, se formará el Lazo Rosa Humano de concientización en la prevención de esta enfermedad.

BRIGADA AL CAMPO

La Secretaría de Salud lleva brigadas de atención a todos los rincones de Coahuila.

Asimismo, desde la mañana de este 10 de octubre la comunidad de Huachichil, en la Región Sureste, será atendida a través de unidades móviles, personal médico capacitado y mastógrafos, para la detección de los distintos tipos de cánceres en la mujer.

“Por indicaciones del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, la Secretaría de Salud lleva brigadas de atención a todos los rincones de Coahuila para que la población pueda tener cercanos a sus médicos, así como todo el instrumental para su beneficio”, aseguró Roberto Bernal Gómez, titular de Salud del Estado.

Además, serán las empresas Daimler, en la comunidad de Derramadero; el Grupo Antolin, Martinrea International Inc.; Plásticos Flambeau y Windsor Machine de Mexico, entre muchas otras, las que contarán con personal de la Secretaría de Salud para la realización de pruebas de VPH, mastografías y papanicolaou.

De esta manera, Bernal Gómez mencionó que será todo lo que resta de este mes que los edificios públicos estarán iluminados con luces rosas, sumándose a esta campaña de sensibilización de la lucha contra el cáncer de la mujer.

“Entre las medidas preventivas también se incluye la orientación a la población sobre los factores de riesgo, y la importancia de acudir al médico cuando se detecta alguna anomalía en los senos, recuerde que el cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo”, indicó.