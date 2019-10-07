Signan convenio la SIDS y Poder Judicial

Saltillo, Coah.- Porque en Coahuila todos trabajan día a día en una sociedad inclusiva, la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social (SIDS) y el Poder Judicial del Estado firmaron un convenio para desarrollar acciones y adaptar los inmuebles para garantizar la accesibilidad a personas con discapacidad, señaló Marcela Gorgón, Presidenta Honoraria del DIF Estatal.

Firmaron este convenio Francisco Saracho Navarro, titular de la SIDS, y Miriam Cárdenas Cantú, Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, teniendo como testigo de honor a la Presidenta Honoraria del DIF.

“En Coahuila todos sumamos esfuerzos para dar servicios inclusivos, para que toda persona pueda acceder a servicios y productos, por eso es necesario hacer adaptaciones y modificaciones a algunos edificios”, expresó Marcela Gorgón.

Todo esto de conformidad con las normas federales y estatales en materia de accesibilidad, y dando también cumplimento al Plan de Desarrollo Estatal.

“En ese sentido, hoy se suma a este gran esfuerzo de los coahuilenses el Poder Judicial del Estado con la firma de este convenio de colaboración”.

Por su parte, Saracho Navarro recordó que el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís determinó, con profunda visión social, que la SIDS desarrollara las políticas públicas en materia de inclusión, equidad, no discriminación e igualdad para que en el Estado de Coahuila todos y todas tengan un lugar, trato y oportunidades que por dignidad humana merecen.

Agradeció a Cárdenas Cantú por esta importante iniciativa, que pone a Coahuila a la vanguardia en garantizar la accesibilidad a las personas con discapacidad a los edificios que brindan los servicios judiciales, mediante las modificaciones y aportaciones necesarias a todos los inmuebles.

“Reiteramos nuestro apoyo para seguir creando lazos que, en colaboración, aporten y fortalezcan a nuestro estado, y en apoyar lo posible para que todas y todos tengan un Coahuila con las mismas oportunidades”, mencionó Saracho Navarro.

Al hablar sobre el convenio, la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Cárdenas Cantú, recordó que la discriminación contra cualquier persona, por razón de su discapacidad, constituye una vulneración de la dignidad y del valor inherente al ser humano.

Firmaron un convenio para desarrollar acciones y adaptar los inmuebles para garantizar la accesibilidad a personas con discapacidad.

Expresó que hoy, con la firma de este convenio, el Poder Judicial da un paso más hacia el cumplimiento de sus objetivos, pues contarán con las recomendaciones de especialistas que les orientarán sobre los elementos o aditamentos que deben incorporar en los edificios.

Aseguró que la accesabilidad a las personas con discapacidad garantiza su inclusión, y con ello se promueve su participación en todos los ámbitos de la vida social.

“La prevalencia de la discapacidad en México es del 6 por ciento; entonces estamos hablando de 7.1 millones de personas que junto con sus familias enfrentan barreras y obstáculos estructurales, que cotidianamente dificultan su inclusión y participación en la sociedad en igualdad de circunstancias, y de condiciones con relación a las demás personas”, destacó Cárdenas Cantú.

Recordó que como está plasmado en el Plan Integral de Desarrollo y Fortalecimiento del Poder Judicial 2016-2020, se debe hacer de este Poder público una institución inclusiva, y en ese sentido mencionó acciones que se han desarrollado para este propósito, como la edición e impresión de folleto en Lenguaje Braille; la disposición y señalización en sus estacionamientos de espacios reservados para personas con discapacidad; la instalación y reparación de elevadores, así como a colocación de rampas y, en algunos edificios, la habilitación de espacios para la atención directa de personas con discapacidad, y recientemente, la adquisición de sillas de ruedas disponibles para quien las necesite en sus edificios.

“Trabajemos para promover actitudes de inclusión, igualdad y respeto a los derechos de todas las personas. Seamos parte de un cambio que vaya más allá de adaptar o modificar nuestras instalaciones”, exhortó.

El objetivo del convenio es que el Poder Judicial del Estado de Coahuila garantice la accesibilidad a todas las personas con discapacidad a sus instalaciones, a través de la asesoría de la SIDS.