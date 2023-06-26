Sigue proceso contra Gerardo

SALTILLO, COAH.- El Fiscal Especializado en Delitos por Hechos de Corrupción en el Estado de Coahuila, Jesús Homero Flores Mier, informó que el proceso legal en contra de Gerardo “N”, ex alcalde de Monclova, mantiene su curso, pero aún faltan meses para que se pueda concluir el caso.

“Hay varias denuncias de diferentes administraciones gubernamentales locales de Monclova, no solamente de él y estamos recabando la información que se requiere, además de integrar las carpetas de investigación correspondientes y si en determinado momento se requiere citar al algún ex o funcionario público que siga en el cargo, lo llamaremos a cuentas”, detalló el funcionario estatal.

A pesar de no detallar cuántos meses podría tardarse la investigación que la Fiscalía Especializado en Delitos por Hechos de Corrupción en contra de Gerardo “N”, detenido desde el pasado 13 de enero del presente año por presuntos actos de corrupción, Flores Mier indicó que todavía no terminan los plazos y se sigue con los procedimientos que han marcado los jueces.

Como se recordará, el ex alcalde de Monclova fue detenido e ingresado al Penal de Saltillo en cumplimiento de la orden de aprehensión librada dentro de la Causa Penal número 027/2023 y suscrita por el Juez del Juzgado de Primera Instancia en materia penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Monclova, por la presunción de delitos cometidos durante su gestión como presidente; a los 21 días se le permitió enfrentar el proceso en su domicilio luego de que el abogado defensor alegó problemas de salud.