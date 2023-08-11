Sin alianza Movimiento Ciudadano

SALTILLO, COAH.- El Partido Movimiento Ciudadano anunció que no irán en alianza con ningún otro durante la contienda electoral del 2024, para renovar la Presidencia de México, diputaciones federales y senadurías; así lo afirmó el Delegado Nacional en Coahuila, Isaac Barrios Ochoa.

“En ninguna parte del país conformamos alianzas y ya anteriormente lo dio a conocer nuestro Coordinador Nacional, Dante Delgado, durante una Convención Nacional Democrática que sostuvimos; nosotros estamos en la búsqueda del mejor perfil para que nos represente”, destacó Barrios Ochoa.

De igual manera, sostuvo que Movimiento Ciudadano cuenta con hombres y mujeres que pueden encabezar el Partido y convertirse en el próximo Presidente o Presidenta de la república: “Tenemos a las personas y las condiciones para poder gobernar al país; y próximamente definiremos quién nos representará, pero definitivamente caminaremos solos”, reiteró.

El Delegado Nacional en Coahuila dijo también que trabajan de cerca con aquellos que ya tuvieron la oportunidad de postularse en las elecciones de la renovación de la Gobernatura de Coahuila, así como a los aspirantes a diputados locales: “Buscamos perfiles que quieran hacer bien las cosas por el país, las puertas van a estar siempre abiertas para seguir compitiendo con quienes ya participaron; de hecho, llevamos dos personas que ya habían sido candidatos”.

Finalmente, Isaac Barrios Ochoa señaló que el Partido Movimiento Ciudadano también mantiene la apertura para quienes deseen sumarse al mismo: “Vamos a llevar candidatos al Senado, a las alcaldías y vamos a estar listos para todo lo que viene, tenemos y necesitamos a más gente valiosa, honrada, con ganas de participar y de querer hacer bien las cosas por su estado y por su región”.