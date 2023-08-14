Sin anestesia en IMSS e ISSSTE

SALTILLO, COAH.- Clínicas del Instituto Mexicano Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), han detenido cirugías generales debido a la escasez de anestesia, por lo que solamente atienden a pacientes que consideran de estado de salud grave.

Una de las afectadas en Saltillo identificada como Diana, explicó que desde el presente año 2023 se encuentra en espera de una operación para que le practiquen el retiro de miomas, lo que ha ido deteriorando su estado de salud por la espera de más de medio año para que pudieran confirmarle la fecha de la intervención quirúrgica, misma que finalmente, le dijeron, sería el pasado viernes.

La mujer afirma que realizó todo el protocolo de practicarse los exámenes de rutina y llevar a las personas que donaron sangre para tener todo listo, pero dos días antes de la intervención, le llamaron para reprogramar la cirugía y como a ella, fueron más los derechohabientes que se vieron afectados por las falta de anestesia: “Lo malo es que otra vez no tengo una fecha confirmada, no me dijeron hasta cuándo puede ser, que ni ellos sabían”.

Por otra parte, una situación similar vivió Manuel, usuario del ISSSTE, quien requiere de una cirugía por un problema el problema de hernia: “A mi me confirmaron la cita, ingresé al hospital, luego me canalizaron y ya que estaba listo, salió un doctor que no me podían operar y me regresaron otra vez a mi casa”, relató el saltillense.

Personal de ambas clínicas confirmaron que la escasez del medicamento ha comenzado a agravarse, por lo que solamente se da atención prioritaria a los casos de urgencia que requieren de las intervenciones quirúrgicas, sin tener fechas concretas de reprogramación de las intervenciones quirúrgicas.