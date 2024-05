Sin reporte INE de credenciales apócrifas

SALTILLO, COAH.- De acuerdo José Luis Vázquez López, Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Coahuila, dicho organismo no ha registrado la presencia de credenciales de elector falsas en el Estado.

Vázquez López indicó que en caso de que alguien intentara votar este domingo con documentos apócrifos, simplemente no aparecería en la lista nominal y, por tanto, no podría votar.

"Generalmente, los documentos de identificación alterados son utilizados para otros fines delictivos y no electorales, o como ocurrió el año pasado, cuando se detectó a menores de edad adquirían credenciales del INE para ingresar a centros nocturnos, lo que llevó a una investigación sobre el origen de estos plásticos", detalló el funcionario.

De igual manera, añadió: "Nos enteramos de esa situación (de credenciales falsas) pero nunca las vimos. Ellos, como Fiscalía, realizan peritajes e investigaciones, pero nosotros nunca las vimos".

El Vocal Ejecutivo recordó que la credencial del INE cuenta con 25 sellos de seguridad y es infalsificable, además de estar vinculada a la lista nominal: "Suponiendo que hubiera una falsa y que alguien se presentara, como es un documento que no emitimos nosotros, nunca va a aparecer en la lista nominal y no va a poder votar. Generalmente es un motivo delictivo de otro orden, no tanto electoral", explicó.

Reiteró que, en el marco electoral, existen medidas que impiden el mal uso de la credencial en las votaciones. Sobre si se debe retener una credencial apócrifa en las casillas el día de la votación, Vázquez López señaló que esto es lo que se debería hacer, pero aclaró que no es competencia del funcionario; simplemente, al no aparecer la persona en la lista, no se le permite emitir su voto.