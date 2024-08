Sin supervisión asilos de ancianos.

SALTILLO, COAH.- Al igual que con el tema de los anexos, los Ayuntamientos y las Jurisdicciones Sanitarias en Coahuila han sido omisas a la petición de información sobre los asilos de ancianos que hay en cada municipio para tener un censo oficial y sobre todo, garantizar que los adultos mayores no sean víctimas de maltrato por parte de los cuidadores.

Así lo informó el Diputado Jorge Arturo Valdés Flores: "El tema de los asilos es una que ya se presentó, no es nada nuevo, simplemente estamos trabajando la ley federal con la ley estatal y no he tenido respuesta de ningún municipio"; detalló el Legislador.

Este es un tema que pertenece a la Comisión de Personas Vulnerables y de acuerdo a Valdés Flores, repetidamente se registran quejas y denuncias sobre maltrato a los adultos mayores que están en este tipo de lugares.

"Son personas altamente vulnerables; sin embargo, los dueños de los asilos los ven como un mercado, es para ellos un negocio y se aprovechan de los ancianos y sus familias al saber que no hay supervisión por parte de las autoridades que asegure que se respeten sus derechos humanos", expresó el Diputado.

Jorge Arturo Valdés Sánchez indicó que la norma de funcionamiento ya existe, pero las casas de retiro no son supervisados las Jurisdicciones Sanitarias de cada Región ni tampoco les dan el seguimiento adecuado.

"No lo han hecho y se los digo así de frente, la información que les solicitamos no la han enviado", destacó.

Cabe señalar que fue en el Congreso del Estado donde el Diputado solicitó a los Ayuntamientos que informaran sobre los centros de atención para personas adultas mayores, como asilos, casas de asistencia o reposo, casas hogar, albergues o centros de rehabilitación públicos o privados que hay en cada municipio.

De igual manera, verificar si cuentan con permisos en materia de desarrollo urbano, protección civil, licencia de funcionamiento, uso de suelo y seguro estructural; además de que reporten el tipo de supervisión que realizan en esos establecimientos y si han detectado el funcionamiento de inmuebles sin contar con los permisos municipales, y que expliquen qué acciones y medidas han ordenado para su regularización.

Y en materia de salud, se solicitó a las Jurisdicciones Sanitarias compartir con los Diputados qué acciones de supervisión están llevando a cabo en estos centros de atención para adultos mayores que brindan atención médica, a fin de garantizar que el personal tenga capacitación y formación en la materia, asegurando el cuidado de los usuarios de esos servicios.