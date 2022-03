Sin vuelos AIFA para Coahuila

SALTILLO, COAH.- Héctor Horacio Dávila Rodríguez, Vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila, desmintió que haya un vuelo que conecte a Saltillo con la Ciudad de México desde el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, tal y como lo afirmó el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“El Presidente López Obrador nos aseguró que el AIFA tiene una salida que se conecta con el Aeropuerto en Saltillo y no es verdad, no hay nada, no está en ninguna programación, ni siquiera con TAR México y tampoco hay información de que eso vaya a suceder en algún momento”, reiteró Dávila Rodríguez.

De igual manera, el Vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila expresó que el aeropuerto Felipe Ángeles no está concluido: “Los locales están vacíos, sin servicio de restaurantes y es una falta de respeto vender tlayudas cocinadas ahí dentro en un azafrán, tenemos que ser más serios pues se trata de un puerto aéreo internacional”.

Héctor Horacio Dávila constató que hay áreas que tampoco están concluidas, entre ellas los baños: “Andrés Manuel López Obrador cumplió en entregarlo el día que había asegurado que lo haría, pero no lo han terminado y todavía le falta todavía mucho, es una obra a medias; por otra parte, creo que al cancelar el NAIM, nos quitó la oportunidad de crecer y Coahuila pudo haber tenido todavía más vuelos para conectarnos con México, así que no creo que el AIFA funcione”.

Como se recordará, el pasado lunes 21 de marzo de 2022, se realizó la inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en Santa Lucía, proyecto liderado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y que desde hace varios meses atrás se comenzó a construir en sustitución del aeropuerto de Texcoco.