Solo el 2% del padrón vehicular ha verificado

SALTILLO, COAHUILA.-A pesar de contar con cuatro centros de verificación vehicular, incluida una unidad móvil para flotillas, la respuesta de los automovilistas en Saltillo sigue siendo baja.

Hasta el momento, solo alrededor de 10 mil vehículos han sido verificados en lo que va del año, de un padrón estimado en 450 mil automóviles.

Emmanuel Olache Valdés, director de Control y Gestión Ambiental del municipio, informó que esto representa apenas el dos por ciento del total. "Por eso seguimos invitando a la ciudadanía a acudir. La verificación vehicular es una herramienta fundamental para mejorar la calidad del aire", señaló.

Los centros operan con analizadores Progress 5, equipos certificados por la Semarnat y conectados en tiempo real a una base de datos en la nube. "Son más precisos que los anteriores, lo que permite saber con claridad qué emite cada vehículo", detalló el funcionario.

En promedio, cada centro atiende 50 autos por día, aunque en días recientes se ha observado un leve repunte, con hasta 60 vehículos diarios.

Por el momento no se aplican multas a quienes no acuden a verificar, aunque sí se emiten apercibimientos, los vehículos que no aprueban la prueba no reciben certificado ni holograma, pero pueden regresar una vez que solucionen las fallas detectadas.

Finalmente, el director reiteró el llamado a la corresponsabilidad ciudadana. "Los vehículos automotores son los principales emisores de contaminantes en Saltillo. La calidad del aire también depende de las decisiones que tomamos como conductores", concluyó.