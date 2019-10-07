Sujeto ebrio mata a embarazada y su hija de 5 años en choque

Una mujer embarazada y su hija de 6 años fallecieron después de sufrir un accidente automovilístico en Torreón, Coahuila.

Durante la madrugada de hoy, una camioneta Mazda Cx-9 en color blanco circulaba en la zona centro de la ciudad, cuando el conductor, en presunto estado de ebriedad, se impactó contra otra camioneta Dodge Caravan, donde viajaba una familia.

Debido al choque, la camioneta con la familia se estrelló contra un poste de concreto, la base de un semáforo y una finca.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron a la zona y trasladaron a una mujer embarzada identificada como Monserrat, de 24 años y a Melani, de 6, ya que su condición era crítica. Sin embargo, a los pocos minutos de llegar al hospital, ambas fallecieron.

Otros pasajeros, como Juan Manuel de 28 años, y una pasajera del auto que impactó la camioneta, Abril Elizabeth de 21 años, también fueron hospitalizados.

Agentes de la policía municipal detuvieron al conductor como presunto responsable y lo presentaron ante el Ministerio Público local.