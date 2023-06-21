Suspende SEP clases presenciales

SALTILLO, COAH.- La Sub Secretaría de Educación Básica confirmó que a partir de este jueves 22 de junio y hasta el término del ciclo escolar, las clases en planteles públicos se tomarán de manera virtual; mientras que en las escuelas privadas, la decisión queda a criterio de los directivos y los padres de familia.

De igual manera, la dependencia estatal dio a conocer que en los eventos de graduaciones, la recomendación es evitar realizarlas en las horas de calor más intenso, es decir, entre las 11:00 y 16:00 horas; además de que las ceremonias sean lo más breve posible.

En reunión extraordinaria que se celebró la tarde de este miércoles, los titulares de las Secretarías de Educación y de Salud de Coahuila, Francisco Saracho Navarro y Roberto Bernal Gómez, determinaron los criterios a tomar debido a las altas temperaturas que se registran en la entidad y que sobrepasan los cuarenta grados centígrados.

Luego de los acuerdos entre los funcionarios, se emitió el comunicado oficial de la Secretaría de Educación en el que se informó que con la finalidad de asegurar el bienestar y la salud de los niños, niñas y adolescentes de educación básica, a partir de este jueves, los centros educativos públicos regresarán a la modalidad de clases virtuales, con especial atención a los alumnos con rezago educativo o que no han sido evaluados.

Las ceremonias de graduación estarán sujetas a decisión de los padres de familia y directivos de suspenderlas o bien, evitar llevarlas a cabo en las horas de mayor calor; también deberán ser breves.

El documento oficial firmado por el Sub Secretario de Educación Básica, Jorge Alberto Salcido Portillo, señala hacer del conocimiento inmediato al personal docente para que a su vez, la información sea dada a conocer a los padres de familia.