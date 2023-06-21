Suspenden clases presenciales en escuelas públicas

SALTILLO, COAH.- La Sub Secretaría de Educación Básica confirmó que a partir de este jueves 22 de junio y hasta el término del ciclo escolar, las clases en planteles públicos se tomarán de manera virtual; mientras que en las escuelas privadas, la decisión queda a criterio de los directivos y los padres de familia.

De igual manera, la dependencia estatal dio a conocer que en los eventos de graduaciones, la recomendación es evitar realizarlas en las horas de calor más intenso, es decir, entre las 11:00 y 16:00 horas; además de que las ceremonias sean lo más breve posible.