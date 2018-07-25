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Coahuila

Taxista coahuilense es chocado por tráiler: vuelca y muere

Por Agencia - 25 julio, 2018 - 01:06 p.m.

García, Nuevo León.- Un taxista coahuilense falleció durante un accidente vial ocurrido en la carretera Monterrey-Saltillo esta mañana.

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El fatal hecho ocurrió alrededor de las 06:00 horas, cuando el conductor se dirigía hacia Monterrey por la carretera libre.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, un tráiler impactó el vehículo de alquiler, proyectándolo fuera del carril y ocasionando que volcara.

El vehículo terminó en el acotamiento de la circulación contraria.

Paramédicos acudieron de inmediato al lugar y revisar al taxista, pero este ya había perdido la vida.

Personal de la Policía Federal y de Servicios Periciales se encargaron de realizar las diligencias correspondientes.

Trascendió que el trailero huyó del sitio del accidente.

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