Tendrá Torreón Feria del Empleo

Torreón, Coah.- El Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría del Trabajo, invita a la Feria del Empleo en la que se ofertarán mil 200 puestos.

Nazira Zogbi Castro, subsecretaria de Empleo y Productividad, comentó que en lo que va del año se han realizado 10 ferias en la entidad, y con ésta serán tres las que se efectúan en La Laguna en 2019.

El objetivo es ofrecer diversas opciones de empleo a los buscadores en un mismo lugar y que se inserten en el mercado laboral.

Como Secretaría del Trabajo, seguirán impulsando a las empresas a ser más competitivas para que ofrezcan mejores sueldos.

Detalló que 4 de cada 10 personas son las que logran colocarse con este programa.

Y que en lo que va del año se han generado 13 mil 275 empleos formales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado, y 3 mil 960 se han concretado en esta región hasta el mes de septiembre.

“Es decir, un 30 por ciento de empleos han sido para La Laguna; hoy hacemos esta feria porque hay empresas que aún cuando es el último trimestre del año nos siguen solicitando personal”, explicó.

La servidora pública también dio a conocer que en lo que va del este 2019 se han desarrollado 200 Jornadas Laborales en Tu Colonia, y con esta dinámica se ha conseguido un mayor porcentaje de colocación que en las ferias, toda vez que de 10 personas, 6 consiguen un trabajo.

Finalizó diciendo que, como Secretaría del Trabajo, seguirán impulsando a las empresas a ser más competitivas para que ofrezcan mejores sueldos.

En su momento, el coordinador regional del Servicio Nacional del Empleo (SNE), Raúl Alejandro Garza del Valle, dijo que la feria será el próximo 30 de octubre en el Gimnasio de la Unidad Deportiva de Torreón, de 08:00 a 14:00 horas.

Serán 40 las empresas participantes, algunas de ellas: Lear Corporation, Easyway, Carnes Muma, HEB Independencia, Guardia Nacional, Corporativo Misol, Megacable, Crowne Plaza y BBVA.

Los sueldos mensuales van de 4 mil 600 a 48 mil pesos.

Habrá opciones para todas y todos, algunos de los puestos son de mecánico, operarios, jefes de servicios, ingenieros y arquitectos.