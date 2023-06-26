Tiene Coahuila menor índice de corrupción

SALTILLO, COAH.- Coahuila ha avanzado de manera sistemática en los rankings nacionales con resultados favorables, pues ocupa en séptimo lugar en el país de las entidades con menor incidencias de corrupción, así lo dio a conocer el Director de Proyectos de Estado de Derecho en World Justice Project, Alejandro González Arreola.

“Coahuila tiene un desempeño interesante, con una calificación del 0.47 en ausencia ce corrupción, me parece que es el sentido correcto y en términos comparados con el resto del país, tiene tablas arriba”, expresó González Arreola.

El Director de Proyectos de Estado de Derecho en World Justice Project destacó que lo ideal sería observar dicho avance en el resto de las entidades de México y aunque existen áreas de oportunidad en Coahuila, la evaluación que realizan anualmente lo coloca en una buena posición.

De igual manera, Alejandro González añadió que la medición se realiza en cumplimiento regulatorio de los parámetros que se tiene que cumplir en la medición de ausencia de la corrupción; y los resultados se generan a partir de información independiente derivada de entrevistas ciudadanos representativas de las áreas rural y urbana, así como a personas especializadas pero independientes.