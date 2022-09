Tiene el país cero inversión

SALTILLO, COAH.- A cuatro años de que inició su gestión el actual Gobierno Federal, no existen nuevas carreteras, escuelas, hospitales o algún tipo de infraestructura para beneficio de los mexicanos y no solamente pasa en Coahuila, sino en todo el país; así lo expresó la Diputada del PRI, Edna Dávalos.

"Coahuila padece el recorte de presupuesto en temas de salud, de educación y de seguridad pública, no hay patrullas nuevas que se hayan adquirido con las partidas federales, sin embargo, ésta es una problemática que hay en todo el país y no solamente en aquellos que encabezan partidos diferentes al de Morena", dijo.

Dávalos destacó que el Gobierno Federal supuestamente está ahorrando, pero no se sabe en dónde está todo ese dinero que debería invertirse en los estados y municipios: "Las familias trabajadoras hacen sus aportaciones en impuestos y estos no regresan, ahora con los desastres naturales que han ocurrido es necesario que existan programas como el FONDEN para no dejar desamparados a los damnificados", señaló la legisladora.

Edna Dávalos reiteró que los recortes no afectan solamente a los estados o ayuntamientos que no son del mismo partido que gobierna en México, es decir, Morena, pues la falta de presupuesto es "pareja" para todos: "Cuando gobernaba el PRI o el PAN, el recurso llegaba a todas partes para que se hiciera la inversión como corresponde, pero hay muchas obras inconclusas aquí en Coahuila en las que ya hicieron los trámites correspondientes e incluso estaban autorizados los recursos, y no los mandan.

Algunos de ellos son las que tienen que ver con tramos carreteros, como el de Saltillo - Monclova y Saltillo - Zacatecas, o el hospital para Ramos Arizpe en el que los diputados incluso ya realizaron la desincorporación del terreno para que se construya, pero que el Gobierno Federal mantiene detenida la inversión.