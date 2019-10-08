Toma protesta Consejo Directivo de Ateneo Fuente

SALTILLO Coah.- Cumpliendo con el artículo 28 y 70 del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila, este lunes tomaron protesta los miembros del Consejo Directivo y Consejo Universitario de la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente.

La ceremonia se realizó en las instalaciones de la biblioteca del plantel “Don José García Rodríguez”, donde se contó con la presencia del rector, Salvador Hernández Vélez, el director de la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente, Marco Antonio Contreras Becerra y los miembros de ambos consejos.

En su mensaje, el Rector expresó que por primera vez se toma protesta al Consejo Directivo y Consejo Universitario del Ateneo Fuente con base en lo estipulado en el Estatuto Universitario y felicitó a la comunidad universitaria por llevar a cabo el proceso democráticamente.

Durante el evento tomó protesta a los miembros de los Consejos y los exhortó a realizar su trabajo bajo las normas de la Universidad y a velar por el bien de los universitarios y la institución.

Los Consejos Directivos se renuevan cada año y para formar parte de él se requiere ser profesor titular en activo de la institución con antigüedad mínima de tres años o estudiante regular inscrito en la Dirección de Asuntos Académicos.

Dentro de las funciones de los Consejos Directivos se encuentran: Elaborar el reglamento general y los demás ordenamientos internos de la institución y someterlos, por conducto del Rector, a la comisión respectiva del Consejo Universitario para su aprobación.

Durante el evento tomó protesta a los miembros de los Consejos y los exhortó a realizar su trabajo bajo las normas de la Universidad y a velar por el bien de los universitarios y la institución.

Por otro lado, los Consejos Universitarios tienen una duración de dos años y deben de estar integrados por tres profesores titulares en activo y tres estudiantes regulares por cada escuela, facultad o instituto de la Universidad.

Dentro de sus funciones se encuentran: Expedir las normas relativas a la organización y funcionamiento de la Universidad y sus dependencias, así como erigirse en Colegio Electoral para iniciar, desarrollar y calificar las elecciones del Rector, tomarle la protesta, expedir su nombramiento y declarar su remoción en los términos de lo establecido en el Estatuto.