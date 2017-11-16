Toma Protesta director del ICH

SALTILLO, Coah.-En un ambiente de total respaldo por la comunidad universitaria del Instituto de Ciencias y Humanidades “Salvador González Lobo”, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Blas José Flores Dávila, tomó protesta a Robertony F. García Perera como director del ICH para el periodo 2017-2020.

Ante el Consejo directivo, fue leída el acta por la alumna consejera Gabriela Fuentes, en la cual destaca los resultados de la votación del pasado 25 de octubre en la que el nuevo director resultó ganador.

Con la presencia de José María Fraustro Silller, ex rector y presidente de la junta de Gobierno del Congreso del Estado, del secretario de Agricultura en el estado Alfio Vega de la Peña, coordinador de la Unidad Saltillo, Miguel Ángel Rodríguez Calderón, funcionarios de la Unidad Central, directores de Escuelas y Facultades US, ex directores, maestros y alumnos, el Rector refrendó su total respaldo a quien con disciplina y tenacidad ha demostrado como maestro y ahora como director su amor por la preparatoria y por la Universidad. Exhortó al nuevo director en seguir trabajando con empeño, entusiasmo y con la cultura del esfuerzo que lo ha distinguido; orgullosos estamos, dijo, de un joven universitario egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, atleta reconocido, premiado por grandes glorias y que ha llegado a formar parte del Salón de la Fama de futbol en nuestro país.

Por su parte, Robertony García, agradeció a la comunidad de los búfalos por la confianza depositada en su plan de trabajo, que entre los principales proyectos es llevar a la preparatoria al Nivel 1 del Sistema Nacional de Bachilleratos.

“Maestro Humberto García, eres una piedra angular de los triunfos académicos de esta gran Escuela, te pido humildemente tu apoyo y trabajo, que me ayudes y tomes las riendas del Cuerpo Académico que pienso crear con el único objetivo de ser la primera Escuela de Bachilleres de la Universidad en alcanzar el Nivel Uno del padrón de Escuelas de Buena Calidad”, expresó el nuevo director.

Agradeció al Rector por ser ejemplo de liderazgo, a los fundadores de esta preparatoria expresó su admiración y respeto, al licenciado Mario Ochoa y todos los maestros que han trabajado desde entonces, que han marcado la diferencia en miles de personas, siempre preocupados por entregar ciudadanos de bien a la sociedad, y eso es simplemente invaluable.

Acompañado por su esposa e hijas, le dijo, que se convierten en padres de 723 hijas e hijos a quienes deberán apoyar, guiar, aconsejar, pero especialmente escuchar siempre.

Comprometido y agradecido con quienes lo apoyaron, maestros y alumnos, dijo el teacher Robertony “Quienes me conocen saben que daré todo de mí para cumplir todos los compromisos de campaña, sigamos sumándonos a esta gran manada, porque tanto los lobos como los búfalos se cuidan en manada, porque todos somos lobos, y todos somos ICH”.