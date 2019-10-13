Trabaja Coahuila por noviazgos sin violencia

Saltillo, Coah.- Con el objetivo de brindar las herramientas necesarias a las y los jóvenes coahuilenses para prevenir todo tipo de violencia, la Secretaría de Gobierno, a través del Instituto Coahuilense de las Mujeres (ICM), ofrece pláticas informativas en distintas instituciones educativas con el fin de que los jóvenes aprendan a identificar la violencia y cómo prevenirla.

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís ha sido muy claro en su política de cero tolerancia en la violencia contra las mujeres y niñas.

Al respecto, Katy Salinas Pérez, titular del ICM, comentó que el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís ha sido muy claro en su política de cero tolerancia en la violencia contra las mujeres y niñas, por lo que dentro de las actividades del Instituto se llevan a cabo pláticas informativas dirigidas a alumnas y alumnos de todos los niveles educativos.

El objetivo es darles a conocer temas relevantes como la violencia, los tipos de violencia que existen y cómo prevenirla.

Informó que tan sólo en la presente semana se logró llegar a más de 400 alumnos de nivel secundaria y preparatoria en los municipios de Torreón, San Pedro, Saltillo, Arteaga, General Cepeda y Piedras Negras.

Señaló que de igual forma se realiza la entrega de folletos informativos sobre los servicios gratuitos que brinda el Instituto Coahuilense de las Mujeres, así como violentómetros y diverso material sobre las instituciones encargadas de prevenir, atender y sancionar la violencia.

Tan sólo en la presente semana se logró llegar a más de 400 alumnos de nivel secundaria y preparatoria.