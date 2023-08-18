Trabajaban niños sin permiso: SCT

SALTILLO, COAH.- La Secretaría del Trabajo en Coahuila detectó durante el periodo vacacional a poco más de 40 menores de edad que se encontraban laborando en diversos establecimientos sin contar con el documento firmado por sus padres en el que se otorga el permiso.

Así lo informó la titular de la dependencia, Nazira Zogbi Castro, quien agregó que dichos casos se registraron en la mayoría de los municipios del Estado en donde encontraron a menores de entre 15 y 17 años laborando sin los requisitos necesarios que solicita la STC, como la carta firmada por los padre y que los jóvenes también comprobarán que fueran estudiantes.

“Inspeccionamos a casi 300 centros de trabajo todas las regiones del Estado, y tras los operativos de supervisión, en un negocio en Saltillo se inició un procedimiento debido a que no cumplía con el pago salario mínimo a los trabajadores; también se detectaron a alrededor de 14 menores trabajando y en este caso hubo desconocimiento de cómo registrar en el IMSS las jornadas reducidas de trabajo”, detalló la funcionaria estatal.

Nazira Zogbi Castro destacó que a los menores de edad que no portaban el documento de permiso de sus padres o tutores, se les dio la oportunidad de regularizar la situación para que volvieran a incorporarse a sus trabajos; y también se verificó que los patrones los tuvieran registrados en el IMSS como empleados eventuales o con jornada reducida de trabajo no mayores de seis horas, que tampoco fueran turnos nocturnos.