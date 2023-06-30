Truena diputado contra Morena

SALTILLO, COAH.- Enrique Vargas, Coordinador Nacional de Diputados locales del PAN afirmó que que el Gobierno Federal se destaca por ser un régimen de destrucción, además de que cada día en las mañaneras, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador solamente se dedica a decir mentiras, lo que ha hecho que la ciudadanía haya comenzado a quitarle atención.

“Ha dicho que dará nombres de quiénes pueda ser el candidato o candidata de la alianza que hemos conformado con el PRI y el PRD, pero puede decir lo que quiera, la verdad es que todo es falso pues hay un proceso entre nosotros que haremos con base a encuestas de medición, cara a cara, digitales y vía telefónica, mientras que él sólo se dedica a mentir”, reiteró,

Vargas dio también que López Obrador sabe que sus “corcholatas” no dan en los números, pues no puede transferir lo positivo que tuvo él en campaña como candidato a los aspirantes de Morena para ocupar la Presidencia de México: “Él lo sabe y va a tratar de pegarnos todos los días en la mañanera, pero ya ni siquiera el 10 por ciento de las personas lo ven”.

Finalmente, el Coordinador Nacional de Diputados locales del PAN indicó que el Gobierno Federal ha mentido en cada una de las propuestas que hizo, pues el sistema de salud está colapsado, lo mismo que el desarrollo económico y no hay obra pública: “Por eso no debemos dejar que continúe un régimen de destrucción, sólo se ha dedicado a polarizar y no les interesa lo que pase con la ciudadanía.”