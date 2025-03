Tumba viento barda en la primaria Francisco Narro Acuña

SALTILLO, COAHUILA.- Una barda perimetral lateral perteneciente a la primaria Francisco Narro Acuña, fue derribada a causa de los fuertes vientos registrados durante el fin de semana, dejando al descubierto un área de juegos y varios salones, mismos que no cuentan con ninguna otra clase de protección.

El muro de aproximadamente 50 metros, terminó completamente en el piso, dejando al descubierto que no se había realizado con la preparación adecuada, ya que no contaba con castillos, columnas, zarpeado y pintura, por lo que posiblemente el trabajo aún no estaba terminado.

Trascendió que el plantel presuntamente pidió a los padres de familia, mover a los alumnos a clases virtuales hasta que se restaurara la barda, sin embargo, esto no fue confirmado por ninguna autoridad escolar, pero el plantel lució con poca actividad este lunes.

En el lugar se observaban retos de material de construcción, como arena y cemento, por lo que se presume la barda aún no estaba completamente terminada; hasta el momento no se ha reportado ninguna situación que involucre robo de alguna clase relacionado con este derrumbe, sin embargo, las autoridades se mantienen alerta.

El plantel cuenta con 200 alumnos de nivel primaria, se espera que las autoridades escolares emitan un comunicado oficial a los padres de familia, señalando el costo y tiempo de reparación de esta barda.