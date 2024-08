Ante irregularidades y adeudos, UAdeC se declara lista para enfrentar situación financiera

Tras revelarse que la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) enfrenta una situación financiera delicada por observaciones en auditorías y adeudos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el rector Octavio Pimentel indicó que están en disposición de colaborar.

"Somos conscientes de que tenemos una situación en la que ya la autoridad está tomando cartas en el asunto. También en el tema del ISR, pero bueno, a partir de esta administración no hemos dejado de pagar ningún compromiso que tengamos nosotros con ninguna autoridad, y ya todo el proceso está en manos de la autoridad", declaró.

El tesorero de la universidad, Evaristo Alférez, indicó que fueron notificados por el SAT de un adeudo de 800 millones de pesos que corresponde a años anteriores. Aclaró que a partir del mes de enero se han realizado los pagos correspondientes.

En este sentido, el rector dijo que ya ofrecieron toda la disponibilidad para solventar "lo que se tenga que solventar, lo que no, pues que se finquen responsabilidades por parte de la autoridad competente. Nosotros no somos autoridad competente, nosotros ya hicimos lo que tenemos que hacer en ese sentido, pero ofrecemos toda la posibilidad de solventar que tengamos que solventar y lo que no, pues que la autoridad lo haga".

BUSCAN IMPULSAR INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El rector Octavio Pimentel indicó que se encuentra en pláticas con funcionarios de Texas para colaboraciones y capacitaciones en materia de inteligencia artificial.

En próximas semanas se reunirán con ellos para aprender y compartir conocimientos en materia de tecnología.