Ultraja Morena a instituciones

SALTILLO, COAH.- La líder estatal del PAN en Coahuila, Elisa Maldonado Luna, declaró que las "corcholatas" estatales de Morena no han respetado la ley y que han hecho graves violaciones a la Constitución Federal y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales las cuales han sido documentadas y en breve serán presentadas las denuncias correspondientes por parte del área jurídica del Partido.

Maldonado Luna se refirió a Luis Fernando Salazar y Ricardo García Berdeja, quienes "fieles a la costumbre de Morena, colocaron de manera totalmente ilegal, espectaculares en diversas partes de nuestro territorio, así como anuncios pagados en redes sociales y en Internet lo cual es una pésima maniobra ya que corren el peligro de que se anulen sus precandidaturas y candidaturas".

La dirigente estatal añadió que es un reflejo de lo que ya es una vocación natural en el partido Morena, la total falta de respeto a las leyes, a las instituciones del país, y a la democracia misma: "Ambos cometen actos anticipados de campaña de forma evidente y descarada; en el caso de Ricardo Mejía Berdeja, es una violación a la ley doble, por que para promoverse como precandidato debió separarse de su cargo como sub secretario de seguridad.

La Presidenta del PAN agregó: "Su cargo es de lo que considera el TRIFE como ventajas indebidas, ya que es un puesto donde tiene gran cantidad de personal a su cargo para incidir en las preferencias electorales, tanto al interior de su partido, como hacia afuera, y además maneja recursos financieros abundantes para incidir con gran impacto a favor de su precandidatura al interior de Morena, como al exterior en el proceso constitucional".

Por ello, agregó, Berdeja demuestra una doble moral absoluta, pues como sub secretario encargado de velar por el cumplimiento de las leyes de seguridad pública, a su vez no respeta las leyes electorales del país.

Por otra parte, expresó que Luis Fernando Salazar "carece de principios e identidad y es bien sabido que es un cuervo que pica la mano de quienes lo ayudaron en el pasado, un caprichoso que a toda costa intentará tomar tajada y que tristemente pasó de no ser tomado en cuenta en un Partido, a no figurar ni siquiera en el otro: "Queda claro que no sólo no respetan la democracia nacional y del estado de Coahuila, sino que además, no respetan ni a su propio partido", finalizó.