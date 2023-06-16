Urge creación de jardines botánicos

SALTILLO, COAH.- Con el propósito de proteger las especies de plantas endémicas de Coahuila, entre las que se encuentran algunas amenazadas o en vías de extinción, la Diputada Teresa de Jesús Meraz solicitó a los gobiernos municipales que procuren la creación de jardines botánicos, en los que además se muestre la belleza de la flora de cada región.

Meraz García explicó que los jardines botánicos o huertos botánicos son espacios que se centran en la protección, exposición y estudio de las plantas, que además se dedican a realizar investigaciones científicas sobre las plantas y se comprometen a exhibir y educar sobre estas.

De igual manera, detalló que entre las funciones de los jardines botánicos destacan las de ayudar en la conservación de plantas endémicas y promover el uso sustentable de las mismas para beneficio de todos, educar a la población en cuanto a la conservación de especies, impulsar el crecimiento de plantas que pudieran ya no existir o en vías de extinción, impactar de forma positiva en la salud física y mental de la sociedad, sobre todo en espacios urbanos, pues es ahí´ donde se ubican la mayoría de jardines botánicos;

“Los jardines son importantes debido a que son una fuente de información y conocimiento sobre las plantas, contribuyen a recuperar especies amenazadas o en vías de extinción; además, son centros de educación y formación en materia de conservación medioambiental, y desempeñan un papel importante en la lucha contra el cambio climático”, destacó la legisladora.