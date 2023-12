Urgen a Federación y EUA solucionar fenómeno migratorio

SALTILLO, COAH.- El Cónsul de Estados Unidos en Monterrey, Roger C. Rigaud, urgió a las autoridades mexicanas federales, al igual que a las de Estados Unidos a realizar un trabajo coordinado para buscar una solución al fenómeno migratorio que registra en las fronteras de Coahuila con Texas, mismo que mantiene varados a miles de indocumentados en Piedras Negras y Acuña.

"Desde que estoy en este cargo no me había tocado presenciar una situación similar y de gran magnitud de indocumentados que lleguen en grandes caravanas para intentar cruzar hacia Estados Unidos como el que se vive actualmente en Coahuila con Texas, por eso el llamado es que las autoridades correspondientes busquen mecanismos para poder solucionar la situación"; expresó el funcionario.

Roger C. Rigaud reiteró: "En los dos años que he trabajo aquí, aquí no lo había visto; ojalá que los países puedan trabajar para ayudar a la gente que tienen que salir de sus propios países por su situación económica, política, de violencia, por eso es urgente que México y Estados Unidos trabajen juntos".

De igual manera el Cónsul de Estados Unidos en Monterrey añadió: "Hay mucha gente en ambos lados de la frontera, pero también sé que los mexicanos y norteamericanos están trabajando para controlar la situación, para buscar solución juntos al fenómeno de migración que se vive actualmente en Piedras Negras y en Acuña".

Cabe señalar que a través de un comunicado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CBP) dio a conocer esta semana que serán suspendidas temporalmente las operaciones ferroviarias en las fronteras de Eagle Pass y El Paso, Texas, a partir de este lunes.

"A partir del 18 de diciembre de 2023 a las 8:00 de la mañana, hora local, se suspenderán temporalmente las operaciones en los puentes ferroviarios internacionales en Eagle Pass y El Paso, Texas, para redirigir al personal ayudar a la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos a detener a los inmigrantes", señala el comunicado.