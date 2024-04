Van abogados de Guadiana contra Luis Fernando Salazar

SALTILLO, COAH.- Sumamente molesta, Cecilia Guadiana, candidata al Senado de la República por Morena, arremetió contra su compañero de fórmula, Luis Fernando Salazar luego de que éste impugnó ante el INE para encabezar a la misma.

“Para mí es irónico que un hombre haya impugnado y sobre todo, que se sienta vulnerado en sus derechos, nosotras como mujeres hemos estado luchando a lo largo de la historia y seguimos hasta el día de hoy, queremos a una mujer como Claudia Sheinbaum en la Presidencia de la República, pero no puede ser que en esta mesa sean los hombres los que siguen tomando las decisiones, ¿a qué estamos jugando?”

La candidata de Morena señaló también que son infundadas las críticas acerca de que no hace recorridos en los municipios de Coahuila para la campaña proselitista: “Dicen que no me estoy moviendo, ahí esta la agenda en el INE, he recorrido más de la mitad de los municipios y mi compañero Luis Fernando Salazar desde el 4 de abril no ha hecho absolutamente nada y no estoy mintiendo, lo pueden ver en sus redes sociales y compararlas con las mías para que vean el trabajo que hemos estado haciendo”.

Cecilia Guadiana detalló que ya visitó La Madrid, Escobedo, Abasolo, Sabinas, Nueva Rosita y Monclova para dar a conocer sus propuestas.

“Para mi es muy desgastante lo que hace mi compañero, pero yo voy a alzar la voz, no me voy a quedar callada y por supuesto que el tema lo estoy revisando con mis abogados, la próxima semana ls daremos a conocer las estrategias que vamos a hacer; aquí es mi dignidad primero y las de todas las mujeres de Coahuila, más allá de los partidos”; reiteró la candidata de Morena.

De igual manera, expresó que a Luis Fernando Salazar le faltó dignidad por solicitar el cambio en la fórmula: “Yo ni siquiera lo pedí, empecé la contienda en segundo lugar y echándole todos los kilos como para que mi compañero estando en primera o segunda se tire a la hamaca sin hacer nada”.

Por otra parte, Cecilia Guadiana afirmó que su suplente trabaja desde a Laguna, mientras que la de Salazar vive en la Ciudad de México y al momento, no ha trabajado en territorio para llevar las propuestas: “A él no lo veo desde el 4 de abril, no hace nada sube las mismas fotografías, por ejemplo ayer (jueves) subió una del arranque del 1 de marzo en Saltillo y eso no de vale”, insistió.