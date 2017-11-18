Vida de Gerardo González

SALTILLO, Coahuila.- La Escuela Superior de Música y la Coordinación de la Unidad Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila, invitan a la comunidad en general al concierto homenaje de la vida y obra del maestro pianista Gerardo González Guerrero fallecido el 26 de diciembre del 2016.

“Recuerdo entre notas piano y voz” se llama el evento que se desarrollará en el Paraninfo del Ateneo Fuente, este viernes 17 de noviembre de 2017 a las 19:00 horas y en el que maestros egresados de la Escuela Superior de Música con sus voces e instrumentos deleitarán al público asistente.

En canto: Nora García, Claudia Gutiérrez, Alejandra López, Pamela Pereyra, Elizabeth Martínez y Thamar Villarreal.

En el piano: Gricelda Reséndiz, Eliezer Jaúregui, Alejandro Reyes, Alejandro Reyes, Sergio Arrieta, Edgardo Avilés, Laura María Valdés, Pablo Volbrecht y Darío D´Aguillón.

El maestro Gerardo González, fallecido el 26 de diciembre del 2016, participó en más de 20 orquestas nacionales y del extranjero, se presentó en más de 200 teatros y espacios culturales entre los que destacan el Palacio Nacional de Bellas Artes, la Sala Netzahualcoyotl, el Teatro de la ciudad de México, Teatro Carreño de Venezuela, Teatro Morelos de Aguascalientes, entre otros.

Catedrático con 30 años de servicio, recibió un reconoció y fundador de la Escuela Superior de Música de la UA de C, también fue fundador de la Escuela Superior de Música y de Danza de Monterrey “Carmen Romano de López Portillo”, ya que fue la primera persona contratada por el Instituto Nacional de Bellas Artes para planear la organización de la Escuela y fungir como director de la misma.

Recibió múltiples premios como la Diosa de Plata por labor artística en el país, invitación de honor al concurso Chopin en Varsovia, Polonia; Reconocimiento por la UA de C por formar parte de la planta docente fundadora de la Escuela Superior de Música, Medalla al mérito docente “Maestro Rafael Ramírez”.

Contribuyó a la formación de 30 pianistas, entre alumnos de la UA de C y de la ESDMD de Monterrey.