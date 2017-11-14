Vigilarán “Buen Fin” más de 2 mil policías

Saltillo, Coahuila.- El Gobierno de Coahuila llevará a cabo un operativo especial que involucra la participación de más de 2 mil policías en actividades de prevención y vigilancia, con el objetivo de garantizar la seguridad y el patrimonio de todas las personas que realizarán sus compras durante “El Buen Fin”, que se llevará a cabo del 17 al 20 de noviembre.

El Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez, manifestó que dicha estrategia de seguridad, fue acordada dentro del Grupo de Coordinación Operativa (GCO), que preside el gobernador Rubén Moreira Valdez, como una línea de acción para prevenir en todos los municipios de la entidad los robos a personas y/o comercios durante la presente temporada.

Informó que para la implementación de tal dispositivo, se contemplan patrullajes y rondines pedestres al exterior de las zonas comerciales de mayor afluencia, de instituciones bancarias, así como continuar con las revisiones a casas de empeño, mercados sobre ruedas y filtros aleatorios en colonias.

En esta acción participarán elementos de Fuerza Coahuila agrupamiento de Reacción, Policía Preventiva y Proximidad Social, así como del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (en los municipios que cuentan con éste), Grupo de Reacción Operativa Metropolitana (GROM), y de la Agencia de Investigación Criminal, así como policías de Seguridad Pública Municipal.

Zamora Rodríguez, dijo que se continuarán realizando operativos de revisión en mercados sobre ruedas, a fin de detectar la venta de objetos que fueron comprados de buena fe pero que pudieran ser producto de un ilícito y/o verificar que dichos objetos hayan sido introducidos de manera legal a nuestro país.

Finalmente, exhortó a la población a redoblar las medidas de seguridad, no realizar compras por internet, comprar en lugares establecidos y llevar solo el dinero necesario para las compras que realizarán en el día.