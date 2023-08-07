Vinculan a proceso a homicida de policías

SALTILLO, COAH.- Por el delito de homicidio calificado con ventaja, alevosía y calidad de víctima por pertenecer a una institución de Seguridad Pública, este lunes se vinculó a proceso a Alejandro “N”, así lo dio a conocer la Fiscalía General del Estado luego de la detención del sujeto por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos policías en la Región Norte de Coahuila.

Tras lo anterior, Alejandro permanecerá en el CERESO Varonil de Piedras Negras bajo prisión preventiva justificada con un plazo de investigación complementaria de dos meses, mismos que vencen el próximo 9 de octubre.

El imputado es acusado de dar muerte a policías estatales en enfrentamientos que ocurrieron en la Carretera Federal Número 2 y se le atribuye también el asesinato de un elemento policiaco en la Región Carbonífera durante el año 2022 y uno homicidio más en Monclova.

Cabe señalar que Alejandro se desplazaba en Piedras Negras y Tamaulipas, pues en ambos municipios tenía su residencia, mientras que el titular de la FGE en Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, había dado a conocer que ocupaba un alto rango en una célula delictiva y durante el cateo posterior que se hizo a su detención, se encontraron armas de alto calibre y droga.

Fue este lunes cuando se realizó la audiencia e vinculación a proceso y se determinó la imposición de prisión preventiva justificada por el delito de homicidio calificado con ventaja.

Durante los ataques armados que se registraron durante la ultima semana de julio, dos policías estatales perdieron la vida, uno de ellos fue el agente Hugo Javier Moreno, “El Centauro”, además de Giovanni Hasiel Coronado, además otros seis policías resultaron heridos, mismos que se reportaron fuera de peligro.