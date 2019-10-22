Visita Marcela a mujeres con expansor de mamas

Saltillo, Coah.- En el marco de las acciones programadas durante el Mes de la Prevención del Cáncer en la Mujer, la Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, la señora Marcela Gorgón, visitó a pacientes beneficiadas con expansores de mama en el Hospital General de Saltillo (HGS).

Roberto Bernal Gómez, Secretario de Salud en la entidad, detalló que estos procedimientos quirúrgicos permiten la reconstrucción mamaria de quienes han padecido tumores malignos.

Estos procedimientos quirúrgicos permiten la reconstrucción mamaria de quienes han padecido tumores malignos.

Tras haber sido sometidas a una mastectomía, las pacientes fueron valoradas por personal médico especialista de la Secretaría de Salud, quienes hicieron las intervenciones en los quirófanos del HGS.

Bernal Gómez externó que estas acciones forman parte del proceso de reingeniería del Sector Salud para ofrecer mejores servicios a los coahuilenses.

Especificó que gracias al Patronato de la Beneficencia Pública (PBP) se colocaron estos primeros cinco expansores, de un total de 25 para este año.

“Las pacientes además recibirán un tratamiento y seguimiento médico de varios meses, hasta que se les pueda colocar el implante mamario, totalmente gratuito”, explicó.

Este procedimiento estará apoyado por el Colegio de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva de Coahuila, así como por 11 médicos del Hospital Universitario de Monterrey, Nuevo León, coordinados por el doctor Mauricio García y dos cirujanos plásticos de la Unidad Médica de Torreón, todos coordinados por el doctor Rufino Iribarren, de Saltillo.

“A ellos, a nombre del Gobierno de Coahuila, les hacemos un reconocimiento por su labor”, apuntó.

Durante el recorrido, estuvieron acompañados por el Director del Sistema Estatal DIF, Roberto Cárdenas Zavala; la Directora del PBP, Latiffe Burciaga Neme, y el Director del Hospital General de Saltillo, Jorge Bill Soto Almaguer.