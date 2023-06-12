Vuelca joven monclovense

SALTILLO, COAH.- Un joven identificado como Axel, de 21 años de edad y proveniente de Monclova, volcó sobre la carretera hacia Saltillo, las autoridades informaron que se dirigía a Saltillo para realizar sus prácticas profesionales.

Trascendió que eran alrededor de las nueve de la mañana cuando Axel transitaba a la altura del Ejido El Higo y se sintió cansado, por lo que buscaba un lugar para orillarse y descansar un momento; sin embargo, comenzó a dormitar y salió de la carretera.

Al darse cuenta que una de las llantas había salido de la cinta asfáltica, intentó regresar al camino, pero terminó volcado en el kilómetro 24+500 y la camioneta Doge RAM que conducía resulto con pérdida total.

A pesar de lo aparatoso del accidente, el joven estudiante no tenía heridas de consideración y pudo salir por su propio pie de la unidad; posteriormente, automovilistas que pasaban por el lugar se detuvieron para auxiliarlo e hicieron el reporte a la Guardia Nacional.