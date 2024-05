7 de cada 10 hogares apoyan a Roberto Piña.

FRONTERA COAH.- Adentrado en el último tercio de su campaña, el candidato de MORENA a la alcaldía de Frontera, Roberto Piña Amaya asegura que la elección del 2 de junio ya está definida y reiteró que la elección será sólo entre 2.

"La verdad me siento muy contento y aunque nunca vio entre sus oponentes una campaña de altura, en lo personal tuvo la oportunidad de captar el sentir de la gente.

Destacó que a pesar de la intentona de destruirlo, hoy está más fortalecido con la aceptación de la gente, pues de cada 10 casas que visita, siete le dan su aprobación.

Al ser cuestionado en torno a la campaña de desprestigio en su contra, destacó: ."ellos creen a que a la gente de Frontera la pueden engañar, yo más bien creo que la gente no quiere difamaciones, calumnias, cosas desagradables".

Dijo que antes la gente en la calle le decía "échele ganas" , ahora es distinto y cambian su manera, pues "ahora me aprietan la mano y me dicen no les haga caso, no voltee para atrás".

Dijo que en la pasada elección logró ganar porque había un hartazgo muy marcado de la gente con lo que significaron los anteriores alcaldes, sin temor a equivocarme, se me está dando la oportunidad de tocar las casas y de 10 casas 7 me reciben muy bien y es la gente tradicional quien define la elección.

En esta elección, precisó, va a salir mucha gente a votar y ya sabe por quien, por gente que no venga a simular, porque la gente ya sabe que en la ciudad hay dinero para hacer obra pública, no para robárselo, no para ranchos.

Antes, el dinero no se aplicaba en la ciudad, se aplicaba para cosas personales, pues históricamente hay un robo en la ciudad de áreas verdes, terrenos, "en este mismo momento tengo identificada a una familia con área verde y quiere hacer construcciones ahí, por lo que debe regresarle al municipios lo que es de él, no hay manera de trueque de cambiar, lo que es del municipio, dijo enfático.

Al hablar de la elección, dijo que será sólo entre dos y aunque tratan de dividir el voto, persuadirlo, será una elección de dos, "le dieron semitón al marrano que no engorda, pensando que le iban a hacer mal a MORENA y la verdad es que les hizo mal a ellos mismos", estableció.

Destacó que por más que traten de decir que no habrá un efecto nacional, lo va a haber, el efecto de la doctora Claudia Sheinbaum, la gente va a salir a votar por MORENA, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La ciudadanía está muy enterada de lo que ha pasado en Frontera, ciudad históricamente fue ultrajada, robada, gobernada por bandidos por gente que nunca hizo nada y creo que el ejercicio de gobierno de MORENA sienta un precedente de que se puede hacer obra y tener autobuses para llevar a los muchachos a sus escuelas en forma gratuita, se pueden hacer unidades deportivas.

Antes, dijo, no había un solo parque y ahora hay muchos y vienen más, así como más infraestructura. Aunque, dijo, falta mucho por hacer, pero Frontera seguirá siendo la ciudad del empleo, porque tenemos todo para crecer.

Frontera es una ciudad segura, contamos con el 105 Batallón de Infantería con quien se tiene una coordinación permanente como debe haber en los temas de seguridad, eso no lo puedes meter a los escenarios políticos y el tema de seguridad no se canjea ni se negocia, se blinda, se protege, se cuida y se trabaja entre todos porque la seguridad de un ciudadano lleva responsabilidad los tres ordenes de gobierno.

En ese sentido, dijo que los policías son preventivos, no deben andar encapuchados, son para prevenir, dar cursos, ayudar a los niños, instruir, que no se vayan por temas incorrectos, como los de salud, la prevención es antes de que se enfermen.

" Creo que la gente ya decidió, es complicado que alguien en este momento esté falto de analizar, sigue siendo una elección de dos, yo estoy jugando mi juego tranquilo, limpio, sin hacer cosas extrañas".

Se atendieron todos los sectores , vamos a proteger y cuidar la ciudad si tienen pensado meterse a la ciudad y hacer movimientos extraños no lo vamos a permitir, la elección tiene que ser derecha y si intentan hacer algo no lo vamos a permitir.

Dijo que la voluntad de la gente se respetará, se votará con libertad y seremos garante de que así sea, no van a tener oportunidad de hacer un ejercicio extraño.

Percibo tranquilidad vamos bien, la ciudad seguirá viviendo momentos históricos, Frontera está listo para seguir siendo el polo de desarrollo, por lo que invitó a los fronterenses a salir a votar de manera masiva, 4 de 4 todo por MORENA.