Confía Pepe Pérez ganar alcaldía.

FRONTERA COAH-.Sí el Partido Acción Nacional perdió fuerza en el municipio de Frontera fue porque muchos de los panistas no estuvieron de acuerdo a que se hiciera la alianza con el PRI, se tiene un arduo trabajo pero el Dr. Pepe Pérez señaló que está seguro de que ganarán en el próximo proceso electoral.

El candidato a la alcaldía de Frontera fue cuestionado respecto a que el PAN perdió mucha fuerza en el proceso electoral pasado, cuando se eligieron a gobernadores y diputados, dijo que esto es parte del voto de castigo de los militantes y simpatizantes del PAN debido a que no llevaban candidato propio en la elección a gobernador.

Dijo que la fuerza de acción nacional es superior, los partidos son celosos ha sucedido en otros estados que cuando Acción Nacional va con candidato propio, la gente dio el voto de castigo por no haber llevado al candidato, pero en esta elección no es la misma condición.

Citó el caso de "Armando el Güero Pruneda" quien anunció públicamente que apoyaba el proyecto de Roberto Piña candidato de Morena a la alcaldía de Frontera, mencionó que el PAN le dio mucho al Pruenda ya que fue regidor en 3 veces, director de deportes, diputado y sí hoy decidió irse a militar a otro partido y no se puede hacer nada por evitarlo pero aseguró que eso no le resta a Acción Nacional.

"La gente nos está recibiendo bien, no esa algo de... vamos a ser si podemos, no, la energía de la gente que pide un cambio se siente, no hablaré mal de otros candidatos pero la respuesta de la gente es fabulosa", comentó.