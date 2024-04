Renuncia " Chano" Díaz a MORENA y se va al PVEM

SABINAS, COAH.- Feliciano "Chano" Díaz Iribarren quien estuvo al frente de los programas sociales de la federación en el partido MORENA y el cual tenía la intención de postularse por dicho movimiento a la alcaldía en este Municipio, renunció a la Cuarta Transformación lo cual anunció esta tarde.

Explicó mediante redes sociales que el motivo de no participar en Morena para las siguientes elecciones, se debe a que en los 12 municipios más grandes se llevó a cabo una encuesta, pero, no se respetaron los resultados que favorecían a su persona, al obtener una aprobación muy alta del 40 %, no se dieron las cosas.

Ante su salida de MORENA expresó -no quedamos en malos términos tampoco, respeto a Diego del Bosque líder estatal de dicho partido, pero, no entendimos la decisión y no queremos imposiciones pues no merecemos nada de esto que pasó al dejar de lado, el trabajo de muchos ciudadanos que queremos a Sabinas y pretendemos un verdadero cambio.

"Agradezco la oportunidad de incluirme en la encuesta, reitero, no sé qué pasó, ganamos por un margen altísimo en la encuesta, casi 40 puntos arriba de quien hoy es la candidata a la cual respeto también, pues no tengo nada contra ella", sin embargo, -quería explicarles a todos, porqué fue la decisión de no seguir en MORENA aún y cuando me hablaron y me ofrecieron varias cosas-, resaltó el conocido político.

Chano Díaz argumentó que, a raíz de esto, le ofrecieron una oportunidad en el Partido Verde Ecologista que también va en la coalición, con MORENA y decidió participar, ante lo cual el próximo lunes 25 de marzo habrá de presentar su registro a las 18:00 horas en las oficinas del IEC.

Finalmente dijo estar muy contento con la respuesta que ha tenido por parte de la gente y la empatía hacia este proyecto, vale la pena todo lo que está sucediendo, enfatizó.