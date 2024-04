Tapa PAN cara de Paredes

El diputado local Alfredo Paredes López nuevamente fue visto brindando un apoyo contundente a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Al cuestionarlo si había renunciado a su partido, respondió "solo trabajando en equipo saldrán adelante".

La presencia del diputado local panista entre las filas del PRI, con los candidatos a la alcaldía de Monclova, Carlos Villarreal y Miguel Ángel Riquelme Solís por la Senaduría, sigue generando especulaciones y desencadenando un debate político en la esfera pública.

Mientras tanto, los candidatos del PRI han recibido este respaldo con agrado, destacando la importancia de trabajar en unidad para el progreso y el bienestar de la comunidad.

"No me queda la menor duda que trabajando en equipo como siempre lo hemos dicho, vamos a salir adelante y hay que seguir invitando. Yo soy panista, el panista más priísta, y el que no lo quiera entender que haciendo equipo podemos construir un mejor estado, está mal"

Este gesto de colaboración entre partidos rivales no solo llama la atención, sino que también plantea preguntas sobre la naturaleza cambiante de la política y la necesidad de buscar puntos en común para abordar los desafíos que enfrenta Monclova y el Estado.