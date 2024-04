Unidad y Fortaleza en la Region Norte: MORENA y PT Refuerzan Campaña Electoral

Piedras Negras, Coah.-En una reciente conferencia de prensa en Piedras Negras, los candidatos de MORENA y el Partido del Trabajo (PT) a las alcaldías de la región norte de Coahuila y al Congreso Federal, manifestaron un fuerte mensaje de unidad y oposición al PRI.

Los candidatos, incluyendo a Jacobo Rodríguez (Piedras Negras), Evelio Vara (Zaragoza), Ricardo Treviño (Allende), Iván Ochoa (Nava), Griselda Treviño (Morelos) y el candidato a diputado federal Brígido Moreno junto con su suplente Lorenzo Menera, destacaron la importancia de mantener la unidad para no sólo llevarse el carro completo en la región norte si no también para lograr una mayoría en el Congreso bajo el llamado Plan C.

Durante sus intervenciones, los aspirantes invitaron a los ciudadanos a participar activamente en las próximas elecciones del 2 de junio, resaltando la positiva recepción de los electores en los primeros 15 días de campaña.

Jacobo Rodríguez aprovechó la ocasión para promover su propuesta de atraer nuevas aerolíneas a la región, considerando la significativa población y potencial industrial de Piedras Negras y áreas circundantes, como la región carbonífera y Acuña, sumando más de 500,000 habitantes.

Además, se anticipó la llegada del dirigente estatal del PT, Ricardo Mejía Berdeja “El Tigre Mejía”, quien estará en Piedras Negras para continuar con la agenda electoral el martes y miércoles próximos.

La campaña se muestra optimista frente al apoyo popular y la unidad histórica de las fuerzas de izquierda en la región.