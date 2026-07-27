Lo primero que ve un reclutador de tu solicitud no es tu experiencia, es el formato
Lo primero que ve un reclutador de tu solicitud no es tu experiencia, es el formato
Cada proceso de contratación empieza igual: decenas de currículums llegan a la misma bandeja, y quien los revisa dedica apenas unos segundos a la primera lectura de cada uno. En ese lapso tan corto, un CV bien organizado tiene más probabilidades de pasar al siguiente filtro que uno con la misma experiencia pero mal presentado. Recursos como los cv ejemplos ayudan justo en ese punto: dan una base de formato ya pensada para que la información importante se encuentre de un vistazo, sin necesitar experiencia previa en diseño.
El primer filtro no siempre lo hace una persona
En resumen: buena parte de las empresas medianas y grandes usan sistemas automatizados para preseleccionar currículums antes de que alguien los revise, y muchos quedan fuera por problemas de formato, no de contenido.
Un currículum con columnas complejas, gráficos decorativos o un diseño muy cargado puede ser difícil de leer para estos sistemas automatizados, aunque para el ojo humano se vea atractivo. Esto significa que la persona con la experiencia correcta puede quedar fuera del proceso antes de que un reclutador humano llegue a ver su solicitud.
El formato no reemplaza la experiencia, pero decide si se lee
En resumen: ningún formato compensa la falta de experiencia real, pero uno bien pensado evita que la experiencia que sí existe pase desapercibida por cómo está presentada.
Esta distinción importa porque separa dos cosas que suelen confundirse: mejorar el CV no genera experiencia que no se tiene, pero sí asegura que la experiencia real se entienda con claridad en los primeros segundos de lectura, que es exactamente cuando se decide si esa solicitud sigue en el proceso.
Tres formas de armar un CV, y qué sacrifica cada una
Método
Tiempo
Calidad de presentación
Compatible con sistemas automatizados
Plantilla genérica de procesador de texto
Bajo
Baja a media
Depende del formato elegido
Pedir ayuda a alguien con experiencia en RRHH
Alto
Alta
Alta, si la persona lo sabe
Partir de un ejemplo de CV ya diseñado
Bajo a medio
Media a alta
Alta, en formatos simples
- Exactitud verificable: cada cargo, fecha y logro debe poder confirmarse si un empleador pregunta.
- Coherencia con la oferta específica: conviene adaptar el CV a cada vacante puntual, no enviar el mismo documento genérico a todas.
- Legibilidad rápida: alguien que lo lea en veinte segundos debe entender de inmediato qué rol se busca.
¿Sirve un mismo CV para todas las postulaciones? No es lo ideal; adaptarlo a cada oferta mejora las probabilidades de pasar el primer filtro.
¿Es necesario tener experiencia en diseño? No, basta con completar la información sobre una plantilla ya pensada para eso.
¿Ayuda si tengo poca experiencia laboral formal? Sí, un buen formato ayuda a destacar con claridad estudios, cursos o experiencia informal que sí se tiene.
La experiencia sigue siendo lo que más pesa en cualquier contratación, pero de poco sirve si el formato no deja que se vea con claridad desde el primer vistazo.