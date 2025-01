¿A qué se dedica Maya Nazor? La ex novia de Santa Fe Klan

Maya Nazor se ha visto recientemente envuelta en una controversia mediática tras las declaraciones de Santa Fe Klan sobre la custodia de su hijo, Luka.

El rapero manifestó su tristeza por no poder convivir con su hijo debido a un viaje que Maya realizó a España en compañía del menor.

"Su mamá se lo llevó de viaje a España y me pone triste; ella sí puede viajar con él y yo no. No me queda más que estar en el barrio, alivianar a la raza", expresó Ángel Quezada, nombre real del artista guanajuatense.

No obstante, Maya Nazor respondió rápidamente, desmintiendo la versión ofrecida por su expareja.

"Como cuando puede pasar un mes entero sin ver a su hijo ni preguntar por él, y luego sale en videos haciéndose la víctima porque le doy a mi hijo las vacaciones que se merece", puntualizó la influencer.

Un romance que derivó en polémica

La relación entre Maya Zepeda Nazor y Ángel Quezada comenzó en agosto de 2021. Lo que inició como una historia de ensueño, marcada por una declaración formal con fuegos artificiales en un evento especial en Guanajuato, pronto se tornó en una relación complicada.

Menos de un año después, la pareja celebró la llegada de su hijo Luka. Sin embargo, la relación terminó tras diversos conflictos. En una transmisión en vivo, Maya confirmó su separación del intérprete de "Te iré a buscar" y solicitó respeto a sus seguidores ante la situación