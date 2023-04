Acusan al youtuber Adrián Marcelo de acoso sexual

una joven identificada como Carolina Lerma denunció haber sido víctima de acoso sexual por parte del youtuber Adrián Marcelo, lo cual a convertido al conductor de televisión en el centro de la controversia.

Los actos de acoso habrían sido perpetrados por el creador de contenido durante un encuentro que tuvieron el 4 de febrero de 2022. Meses antes, ambos habían sostenido una relación sentimental y el motivo de la reunión era hablar de lo sucedido.

Carolina explicó que decidió hacer pública su denuncia a pesar de la empatía que podría sentir hacia el creador de contenido, pues ya estaba cansada "de sentir vergüenza, enojo, dolor e incluso me he sentido culpable cuando NO lo soy". En otras palabras, alzar la voz fue un acto en la búsqueda de paz interna para ella

Hasta el momento, el famoso youtuber no a respondido a las acusaciones por parte de Carolina.