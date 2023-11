Acusan de abuso sexual a Axl Rose; Líder de Guns N´ Roses

La revista Rolling Stone dio a conocer que una exmodelo ha presentado una demanda ante la Corte Suprema de Nueva York en contra de Axl Rose, líder de la banda ´Guns N´ Roses´, pues está aseguró a¿haber sufrido abuso sexual por parte del rockero hace más de 30 años.

Sheila Kennedy, una ex modelo de Penthouse y Pet of the Year en 1983, aseguró que está conoció al cantante en una discoteca de Nueva York en 1989, cuando ella tenía 26 años, posteriormente, este abuso de ella en la su habitación de hotel

La demanda sostiene que Kennedy experimentó síntomas similares al trastorno de estrés postraumático después del presunto incidente.

También afirma que la modelo ha sufrido de ansiedad y depresión desde la presunta agresión y que el trauma comprometió su carrera.

Esta no es la primera vez que Axl Rose es acusado de abuso sexual, pues anteriormente sus exparejas, Erin Everly y Stephanie Seymour, también lo han acusado del mismo delito, incluso de violencia doméstica