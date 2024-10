Adrián Marcelo asegura que lo presionaron para firmar documentos

En una reciente entrevista en el canal de YouTube de Cabi Streams, Adrián Marcelo detalló lo que pasó inmediatamente después de salir de La Casa de los Famosos.

Adrián Marcelo aseguró a su salida ya los esperaba un equipo legal que tenía la intención de que firmara documentos, siendo uno de ellos el notario que llegó a salir en el propio reality

"Estaban esperándome, todo un equipo legal, estaba el famoso notario que ustedes veían en las galas, querían que les firmara algo, era in disclaimer, un acuerdo de confidencialidad", aseguró el regiomontano

"Yo estaba dispuesto a renunciar a mi pago, que en ese momento, cuando salgo, no estaba, con tal de poder hablar, siento que le sacaba más hablando que cobrando".

Adrián Marcelo señaló que por no sentirse dispuesto, este pidió a los abogados esperar hasta al día siguiente para firmar los documentos, pero este decidió escapar hasta Monterrey señalando que este era presionado para firmar.

"Les dije ´claro, mañana en la mañana desayunamos y con gusto les firmo lo que sea´. En la mañana ya estábamos escapando en un jet privado para Monterrey, fue para tener ese poder de negociación, no era un tema de escapar, era no estar presionado a firmar algo que no quería firmar".

Adrián Marcelo fue objeto de críticas por comentarios considerados ofensivos, lo que generó una serie de controversias que culminaron en su decisión de abandonar el show.