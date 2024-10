Adrián Marcelo rompe el silencio sobre su salida de La Casa de los Famosos

Una vez más, Adrián Marcelo se vuelve tendencia en redes sociales, en esta ocasión por sus recientes decoraciones en el nuevo video que lanzó con 'La Mole', en su podcast 'Hermanos de Leche'.

El influencer regresó hace unos días a YouTube, tras su polémica participación en La Casa de los Famosos México.

En el mencionado episodio, el youtuber rompió el silencio acerca de todo lo que vivió dentro del programa, pese a que ya pasaron algunas semanas que terminó el reality show.

Una de las revelaciones que más causaron controversia en redes, fue lo que le dijeron los productores el día de su salida, tras haber protagonizado una fuerte discusión con Gala Montes y Arath de la Torre.

Marcelo recordó que, luego del fuerte confrontamiento que tuvo con Montes, se comió un sándwich y al terminar de cenar entró al confesionario, donde ya lo estaba esperando uno de los productores, quien presuntamente le dijo que estaban contentos con su contenido, sin embargo, le era mejor que atendiera sus problemas afuera.

"Pido entrar al confesionario, ya me estaba esperando un argentino ´nosotros estamos muy contentos con lo que estás haciendo, pero creemos que sí, tal vez los problemas que tienes los tengas que arreglar afuera, tú mamá está bien".

Posterior, el exconductor de SNSerio comentó que le respondió al argentino: "Yo le dije ´esto ya tronó y estoy seguro de que no solo a mí´ y pues en efecto, amanecí con todas las marcas yéndose".

El exlíder del cuarto Tierra reveló que tardó cinco días en darse cuenta de que su estrategia no le estaba funcionando y aceptó sus problemas de ansiedad.

"Me tardé 5 días en darme cuenta que la tortilla estaba volteada (...) yo se quién soy, no soy un wey perfecto, se me nota a kilómetros que traigo pedos, ve las uñas, siempre estoy con ansiedad".