"Afectan a mi hijo": Oscar Burgos pide detengan las críticas hacia Karla Panini

En medio de una nueva ola de críticas hacia Karla Panini, Oscar Burgos, su ex esposo, salió en su defensa durante su participación en el programa "La Saga", conducido por Adela Micha en YouTube.

Las redes sociales han sido testigos una vez más del resurgir de la polémica en torno a la relación entre Panini y su ex compañera de "Las Lavanderas", la fallecida Karla Luna.

Durante la entrevista, Micha expresó su desconcierto ante los recurrentes señalamientos negativos hacia Panini.

"Todos me lo contaron, en mi programa hay una sección de espectáculos y no sé por qué motivo otra vez están hablando mal de Karla Panini, yo no entendía de qué estaban hablando".

Oscar Burgos defiende a Karla Panini ante nuevas críticas

Burgos, por su parte, defendió a Panini, argumentando que las críticas no solo afectan a la propia Karla, sino también a su hijo.

"No se vale que hablen mal de esa manera de Karla Panini porque afectan a mi hijo y él no tiene la culpa, a ningún niño le gusta oír que estén hablando mal de su mamá".

El actor enfatizó en la importancia de proteger la imagen de la madre de su hijo, Gabriel, asegurando que siempre le habla de manera positiva sobre ella.

"Con Gabriel hablo cosas muy bonitas de su mamá y le digo todas las virtudes que tiene, que tiene muchísimas. ¿A qué hijo le va a gustar que hablen mal de su mamá?", cuestionó.