Aislinn Derbez niega presunto romance con Sebastián Yatra

México. - La actriz Aislinn Derbez, reapareció ante los medios de comunicación en medio de especulaciones sobre su vida amorosa y tras la recuperación de su padre, Eugenio Derbez, quien sufrió una múltiple fractura en el hombro hace unos meses.

Sobre las especulaciones de un nuevo amor, la modelo mexicana de 36 años manifestó que por el momento no desea tener pareja.

"¿Cuál romance?, estoy feliz soltera, y no me pongan ahorita novios hasta el próximo año, creo que es la primera vez que estoy disfrutando plenamente estar soltera, por eso digo, no me anden poniendo cualquier persona con la que ande saliendo para comer, no es novio, me decidí darme un año soltera, es como un año sabático, pero soltera".