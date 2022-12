Alejandra Guzmán confirma que Silvia Pinal está enferma

En días pasados, el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, dio a conocer que la primera actriz, Silvia Pinal, habría pasado la navidad sola debido a que esta tenía covid, pero su hija, Alejandra Guzmán corrigió el rumor.

En el programa Hoy Día de Telemundo, la cantante dio a conocer que su madre sufre de Influenza y no covid, pero esta no paso la navidad sola, si no en cama, como en las navidades pasadas. Esto por los problemas de salud que acarrea la actriz de "El Ángel Exterminador"

"No (tiene COVID), tiene influenza, ya constatamos que tiene influenza pero está bien", mencionó ante las cámaras.

"Ahorita la vengo a ver, a estado en camita, pero ya pasamos dos Navidades así", dijo.

En concordancia con las declaraciones de Alejandra Guzmán, Efigenia apuntó que la Cena Navideña fue muy cálida para la Dinastía Pinal.

"Se la pasó muy feliz en compañía de sus hijos, yo les hice bacalao, romeritos y se lo terminaron todo, o sea, estuvo Alejandra, Pasquel, Luis Enrique con sus hijos Schersa, Apolo", destacó.