Alejandra Guzmán fue intervenida después de la gira Perrísimas Tour

Después de que Alejandra Guzmán dio un tour con la que era considerada su máxima rival, Paulina Rubio, concluyera, la rockera dio a conocer a Venga La Alegría, que durante el Perrísimas Tour, presentó problemas con sus cirugías estéticas.

Asimismo, afirmó que ante las constantes molestias, La Guzman, tuvo que entrar a quirofano, pues el dolor y la molestia ya eran insoportables.

"Volví a tener, ya sabes, mis cosas de operaciones pero a veces no lo digo porque se preocupan demasiado y como que me gusta a mí entrar y salir sola. La última fue el 26 de mayo llegando de la gira, porque me empezó a dar lata allá y nadie lo sabía, yo sonreía y no pasaba nada, pero sí pasaba. Entonces yo arreglé una situación que espero que no me vuelva a dar lata, pero tengo que estar pendiente", inició a relatar.

La Reina de Corazones aprovechó para deslindarse una vez más de el supuesto delito de fraude por el cual podría ser demanda, pues tras no presentarse en su concierto el pasado 25 de junio, la empresa Mario Juárez informó que piensa tomar cartas en el asunto, aunque ella hace mención a que se cancelo y devolvió todo por su salud.