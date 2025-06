Alessandra Rosaldo rompe el silencio y confiesa que "todo estaba mal" con Derbez

En junio de 2025, Alessandra Rosaldo hizo una confesión sorprendente en el podcast de Martha Debayle sobre uno de los momentos más difíciles de su vida, la separación de Eugenio Derbez al inicio de su relación .

La cantante reveló que durante meses de terapia descubrió que su vínculo con Derbez no funcionaba: "todo estaba mal: mal mi rol, mal el suyo, mal que vivíamos con Aislinn Derbez, quien quedaba en medio. Las dos éramos señoras de la casa".

A través de la terapia, comprendió que se sentía perdida y que, aunque estaba enamorada de Eugenio, necesitaba sanar y reencontrarse: "Lo amaba con toda mi alma y lo dejé ir, porque ninguno de los dos estábamos bien".

Además, Alessandra admitió que existía una incompatibilidad de planes: ella deseaba casarse y formar una familia, pero Eugenio no estaba dispuesto a dar ese paso en ese momento. Esa brecha la llevó a tomar la decisión de alejarse .

La separación, aunque dolorosa, abrió un proceso de reparación personal. "Lloré meses... gracias a eso me di cuenta de lo que no hice bien. Me reparó" relató, subrayando que ese momento de crisis fue clave para fortalecer la relación que hoy mantiene con Derbez.

Finalmente, Alessandra resalta que la ruptura les permitió replantear su historia de amor y construir una relación más sólida. Hoy, siguen juntos, criando a su hija Aitana y participando en proyectos como De viaje con los Derbez